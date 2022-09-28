Projelerin ve hizmetlerin ilçesi Kocasinan'da, vatandaş memnuniyeti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Beyazşehir Mahallesi'ne yaptığı tesislerden parklara kadar tüm hizmetlerden dolayı dört dörtlük bir mahalle inşa edildiğini belirten vatandaşlar, refah seviyesini yükselten Başkan Çolakbayrakdar'a dualar edip, teşekkürlerini iletti.

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  • 28.09.2022 12:03
  • Güncelleme: 28.09.2022 12:39
Projelerin ve hizmetlerin ilçesi Kocasinan'da, vatandaş memnuniyeti
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın Beyazşehir Mahallesi’ne yaptığı tesislerden parklara kadar tüm hizmetlerden dolayı dört dörtlük bir mahalle inşa edildiğini belirten vatandaşlar, refah seviyesini yükselten Başkan Çolakbayrakdar’a dualar edip, teşekkürlerini iletti.

Kocasinan Belediyesi’nin Beyazşehir Mahallesi’ne kazandırdığı sosyal tesis, Kafe Sinan, modern yollar ve yeşil alanların yanı sıra hayırseverin desteğiyle yapımı devam eden 24 derslikli ve 6 ek ders sınıflı lise ile Kur’an Kursu ve 6 büyük yeni park çalışmaları ise yoğun tempoda devam ediyor. Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı hizmetlerle çehresi değişen Beyazşehir Mahallesi sakinlerinden Ümit Postallı, 17 yıldır mahallede ikamet ettiğini ifade ederek; “Mahallemizde her şey gayet güzel. Nezih bir mahallemiz var. Parkından tesislere kadar bütün hizmetlerden yararlanıyoruz. Kocasinan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederim. Mahallemize her şeyi yaptı. Özellikle Kayseri’nin en güzel Kur’an Kurslarından birini bölgemize kazandırdı ve en yakın zamanda hizmete açılacak. Herkes takdir ediyor. İşi gücü rast gitsin. Allah razı olsun. Yapılacak en güzel hizmetleri halkına yapıyor. Sosyal tesis, modern yollar, yeşil alanlar olsun tüm hizmetleriyle dört dörtlük bir mahallemiz var. Bundan dolayı Sayın Başkanımızı takdir ediyorum. Halkını düşünüp ve daha fazla halkını önemseyen başkanımızdan komşularım herkes memnun" diye konuştu.

Aydemir Öksüz ise 14 senedir burada oturduklarını belirterek; “Parklar, bahçeler, yollar, sosyal tesis, Kafe Sinan ve çevre düzenlemesi gibi bütün hizmetlerden gayet memnunum. Özellikle sosyal tesis keyifli vakit geçiriyoruz. Bu hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” şeklinde konuştu.

İrfan Erdemi de Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden çok memnun olduklarına değinerek; “Allah razı olsun. Sayın Başkanımız mahalleye çok güzel hizmet ediyor. Parkları yenilediler ve yeni parklar yapıyorlar. Bütün hizmetlerden çok memnunuz. Sayın Başkanımızın işi gücü rast gitsin” dedi.

Kocasinan Belediyesi’nin yaptığı yatırımlarla mahallenin baştan aşağı yenilendiğini belirten diğer vatandaşlar ise “Allah razı olsun. Altyapı hizmetlerinden çocuk parklarına kadar yapılan tüm hizmetlerden memnunuz. Mahallemiz her geçen gün gelişiyor ve güzelleşiyor. Sosyal tesis ve Kafe Sinan’dan faydalanıyoruz. Yenilenen ve yapımı devam eden parklar çok güzel ve kaldırım ile yollar daha konforlu hale getirildi. Ayrıca çevre düzenlemesi çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Hizmetlerden dolayı Başkanımız Sayın Ahmet Çolakbayrakdar’a çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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