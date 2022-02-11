Prof. Dr. Nihat Bengisu Kayseri'de...

Kayseri'de uzun yıllar hizmet etmiş olan Prof. Dr. Nihat Bengisu, Sağlık Medeniyet Derneği, SAY vakfı ve Hekimhane Kulübünün ortaklaşa düzenlediği konferansa katılmak üzere 12 Şubat Cumartesi saat 19:30 da Sabancı Kültür Merkezi'nde olacak. 

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  • 11.02.2022 11:22
  • Güncelleme: 11.02.2022 11:26
Prof. Dr. Nihat Bengisu Kayseri'de...
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Uzun yıllar Kayseri’ye hizmette bulunmuş akademisyen, vakıf insanı, gönül adamı Prof. Dr. Nihat Bengisu ‘insanlığa adanmış bir hayat’ konulu konferans verecek.  Moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Özcan ve Uz. Dr. İsa Üzüm’ün yapacağı programda Prof. Bengisu,  hayata ve hayatına dair birçok konuyu sevenleriyle paylaşacak.
 

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