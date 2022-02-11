Prof. Dr. Nihat Bengisu Kayseri'de...

Uzun yıllar Kayseri’ye hizmette bulunmuş akademisyen, vakıf insanı, gönül adamı Prof. Dr. Nihat Bengisu ‘insanlığa adanmış bir hayat’ konulu konferans verecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. İbrahim Özcan ve Uz. Dr. İsa Üzüm’ün yapacağı programda Prof. Bengisu, hayata ve hayatına dair birçok konuyu sevenleriyle paylaşacak.

