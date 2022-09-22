Polisten vatandaşlara 'dolandırıcılık' uyarısı
Kayseri'de polis ekipleri vatandaşlara telefon dolandırıcılığı hakkında uyarılarda bulundu.
- 22.09.2022 13:27
- Güncelleme: 22.09.2022 13:27
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri telefon dolandırıcılığı hakkında uyarılarda bulundu. Dolandırıcılıkla mücadele kapsamında vatandaşları bilgilendiren polis ekipleri ‘Uyanık Ol’ başlığı ile afiş paylaştı. Polis ekipleri tarafından paylaşılan afişlerde vatandaşlar ‘Polis, asker, hakim veya savcı, sizden para istemez!’, ‘Hediye mesajlarına kanma’, ‘Araç alıp-satarken tedbirli olun’ ve ‘Telefonda para ve altın isteyenlere inanmayın’ konuları hakkında uyarıldı.
1ha
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