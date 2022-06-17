Polisten kaçmak için evine kazdığı tünelde yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ekiplerin yapacağı operasyonda yakalanmamak için evin içerisinden kazdığı 10 metrelik tünelde saklanırken yakalandı. Ekiplerin hayrete düştüğü olayda, o anlar kameraya yansıdı.

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  • 17.06.2022 14:49
  • Güncelleme: 17.06.2022 15:07
Polisten kaçmak için evine kazdığı tünelde yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ekiplerin yapacağı operasyonda yakalanmamak için evin içerisinden kazdığı 10 metrelik tünelde saklanırken yakalandı. Ekiplerin hayrete düştüğü olayda, o anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında ’infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma’ suçundan aranan ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C.’nin Melikgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’ndeki evinde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.

Eve giren ekipler, tüneli buldu

Operasyon çerçevesinde eve giren ekipler, şüpheli İ.C.’yi bulamadı. Odaları arayan ekipler, burada tünel şeklinde kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alanı kontrol eden ekipler, evin içerisinden dışarıya kaçmak için kazılan tüneli gördü. Yaklaşık 10 metrelik tünelin içerisinde arama yapan çıkışı olmayan kazıda İ.C., saklanırken yakaladı.

O anlar kamerada

Şahsın kazdığı tünel ile şahsın tünel içerisinde yakalanması ise saniye saniye kameralara yansıdı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.C., cezaevine teslim edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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