Polisten 'huzur' denetimi: 39 bin 970 lira ceza kesildi

Kayseri'de polis ekiplerince düzenlenen 'huzur' denetimlerinde 18 araç sürücüsüne toplamda 39 bin 970 lira ceza kesildi. 

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  • 15.09.2022 19:54
  • Güncelleme: 15.09.2022 19:54
Polisten 'huzur' denetimi: 39 bin 970 lira ceza kesildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, oto ve motosiklet hırsızlığı suçları ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Oto Hırsızlık Büro Amirliği, Motosikletli Timler Amirliği, Melikgazi, Kocasinan ve Talas Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından “çalıntı, trafikten çekme belgeli, hurda ayrılmış, plakasız, şüpheli vb.” gibi araçların bulunması, suça karışan şahıs ya da şahısların yakalanması amacıyla şehrin farklı noktalarında denetim yaptı. 

Denetimlerde 312 motosiklet ve 98 araç ile 164 kişinin sorgusu yapıldı. 18 araç sürücüsüne çeşitli suçlardan toplam 39 bin 970 lira para cezası kesildi.

1ha

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