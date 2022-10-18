Polis ekiplerinin 1 haftalık çalışmasında 54 aranan şahıs yakalandı

Kayseri’de polis ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık çalışma verileri açıklandı. 10 – 16 Ekim tarihlerini kapsayan haftada Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği faaliyetler ile; 30 bin 6 şahıs ve 14 bin 919 araç sorgulandı. 54 aranan şahıs yakalanırken, 3 kayıp kişi de bulundu. 3 hacizli yakalamalı ve 3 çalıntı motosiklet de bulundu. Ayrıca 1 tabanca, 4 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait 57 fişek ile 1 adet bıçak ele geçirildi.

Şüphelilerin üzerinde ve belirlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 58,73 gram esrar, 34,08 gram bonzai, 10 adet hap, 97,60 gram metamfetamin ele geçirilirken, 5’i hırsızlık şüphelisi olmak üzere adli makamlara sevk edilen 13 şahıstan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.