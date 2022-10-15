Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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  • 15.10.2022 13:55
  • Güncelleme: 15.10.2022 15:13
Polis ekiplerinden 'huzur' uygulaması: Aranan 29 şahıs yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kent genelinde Erciyes Huzur Güven Uygulaması yapıldı. Şüpheli şahıslar üzerinde yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 29 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Suça ve suçluya geçir vermeyen ekipler, şahıs ve araçlar üzerinde yaptıkları aramalarda ise silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Ayrıca, çalıntı olan bir otomobilde yakalandı.

Uygulamanın aralıksız bir şekilde süreceği belirtildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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