Poligon olmayan Kayseri’ye, boş arsalarda çalışarak 4 madalya getirdiler

Yetkililerden poligon yapılmasını istediklerini anlatan Koçak, Karaman’daki yarışlarda Kayserili sporcuların 4 madalya kazandıkları haberini verdi.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Karaman İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Türk Dil Bayramı Avcı Başı Kupası’na Kayseri’yi temsilen 11 sporcu katıldı. 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen yarışlarda trap ve skeet dalında Burak Çiftçi birinci oldu. Tek kurşun sabit hedefte 3’üncülük madalyası Ergün Yıldırım, takımlar arası sabit ve hareketli tek kurşunda 2’ncilik Kayseri takımının oldu. Avcı Başı Kupasında Kayseri, Burak Çiftçi ile 2’ncilik alırken toplamda Kayseri'ye 4 madalya gelmiş oldu.

“SPORCULARIMIZ BOŞ ARAZİLERDE ÇALIŞIYOR”

Atıcılık sporunun Kayseri alt yapısını ve yarışmaları değerlendiren Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Oktay Koçak, imkansızlıklara rağmen madalya için mücadele ettiklerini vurguladı. Trap ve skeet’in olimpik bir spor dalı olduğunu belirten Kocak, “Bu sporda olimpiyatlarda Türkiye’ye madalya getirmek için sporcular poligon olan yerlerde çalışma yapıyor. Poligon olmayan (Kayseri) gibi şehirlerde kendi imkanları ile boş arazilerde çayır trap yaparak kendini yetiştirmeye çalışıyor. Fişek ve plakların pahalı olması sebebiyle sporcular istediği antrenmanı yapamıyor. Öncelikle devletimizden bu konuda destek beklediğimiz daha sonra dereceye giren Burak Çiftçi ve Ergün Yıldırım’a, tüm katılım sağlayan sporculara ayrı ayrı teşekkürler” dedi.

Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Oktay, Karaman’da yarışan aynı sporcuların 20-22 Mayıs'ta Mersin’de yapılacak Türkiye Kupası’na katılacaklarını belirterek oradan da başarı beklediklerini sözlerine ekledi.