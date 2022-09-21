Polat ve Gültekin, Eken'i istifaya davet etti (TEKRAR)

'Tabela Şirketi' kurduğu iddia edilen STSO Başkanı Eken'in 'İspatlarlarsa istifa ederim' açıklamasının ardından Polat ve Gültekin belge sunarak Erken'e istifa çağrısında bulundular.

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  • 21.09.2022 09:42
  • Güncelleme: 21.09.2022 09:42
Polat ve Gültekin, Eken'i istifaya davet etti (TEKRAR)
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

“Tabela Şirketi” kurduğu iddia edilen STSO Başkanı Eken’in “İspatlarlarsa istifa ederim” açıklamasının ardından Polat ve Gültekin belge sunarak Erken’e istifa çağrısında bulundular.

Sivas’ta 13 Kasım tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası seçimleri öncesi aday olan mevcut başkan Mustafa Eken ve Başkan Adayı Zeki Özdemir‘in listesinden seçime girmeye hazırlanan meclis üyesi adayları Zikrullah Polat ve Şekip Gültekin arasındaki karşılıklı iddia ve çağrılar sürüyor.

STSO Başkan Adayı Zeki Özdemir‘in listesinden seçime girmeye hazırlanan meclis üyesi adayları Zikrullah Polat ve Şekip Gültekin geçtiğimiz gün mevcut başkan Mustafa Eken’in seçimlere “tabela şirketleri” ile girmeye hazırlandığını ileri sürmüş, Eken adına kayıtlı çok sayıda şirketin adreslerinin özel bir okulun adresi ile aynı olduğunu iddia etmişlerdi.

STSO Başkanı Mustafa Eken iddiaları kabul etmeyerek ispatlanması halinde istifa edeceğini duyurdu.

İstifaya davet ettiler

Eken’in “istifa ederim” açıklamasının Polat ve Gültekin, mersis kayıtları ve STSO’dan alınan belgeleri kamuoyuna sunarak Eken’e istifa çağrısında bulundular, Polat ve Gültekin yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi. “Şirketlerin kamuoyuna açık olan mersis kayıtları ortadadır. Önünde basın açıklaması yaptığımız özel okulun adresinde Mustafa Eken’e ait çok sayıda şirket şube yer almaktadır. Eken açıklamasında bunu ispat ederlerde istifa edeceğim demiştir. Mersis kayıtları ortadayken bizden daha neyin ispatı istenmektedir. Ayrıca 14 Eylül’de STSO’dan 500 TL ödeyerek aldığımız liste de de özel okula ait olan adres Mustafa Eken’in şube adresleri olarak listelenmiştir. Aşağıda yayınlanan video da bu durum açıkça görülebilir. Başkan Mustafa Eken’i sözünü tutmaya ve istifaya davet ediyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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