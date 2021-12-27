600 bin liralık uyuşturucu ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

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  • Güncelleme: 27.12.2021 09:43
600 bin liralık uyuşturucu ve 2 ruhsatsız silah ele geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda A.K. ve M.G.’nin araç içerisinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Şahısların aracını tespit eden narkotik dedektifleri, arama yaptı. Yapılan aramada poşet içerisine zulalanmış piyasa değeri 600 bin TL olan 2.5 kilogram metamfetamin, 15 gram bonzai ve 2 adette ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 kişiye işlem yapılırken, A.K. ve M.G. gözaltına alındı.

İHA

Kayseri Gündem
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