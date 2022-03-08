Pitonların Anası

Kayseri'de 3 yıldır yılan bakıcılığı yapan kadın, herkesin korkarak baktığı yılanlara anne şefkati göstererek bakıyor. Yılanı boynuna alarak gezen kadın, 'Sabah ilk geldiğimde 'günaydın annem' diyerek başlıyorum. Verdikleri tepkiler de çok hoş' dedi.

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  • 08.03.2022 09:42
  • Güncelleme: 08.03.2022 10:22
Pitonların Anası
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de 3 yıldır yılan bakıcılığı yapan kadın, herkesin korkarak baktığı yılanlara anne şefkati göstererek bakıyor. Yılanı boynuna alarak gezen kadın, “Sabah ilk geldiğimde ‘günaydın annem’ diyerek başlıyorum. Verdikleri tepkiler de çok hoş” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde bulunan hayvanat bahçesindeki sürüngen evinde çalışan 3 çocuk annesi Sevda Engür’ün mesleği diğer mesleklere göre farklı. 3 yıldır herkesin korkarak baktığı piton, anakonda ve boa yılanları arasında çalışan ve yılanlara adeta anne şefkati göstererek çalışan Engür, görenleri de şaşırtıyor.

Yılanlarla arasında sevgi bağının oluştuğunu kaydeden Engür, “Buranın sorumlusu olduğum için temizliği, hayvanların bakımı ve sağlıkların gözlemlenmesi gibi sabahtan akşama kadar işim devam ediyor. Burada bakıcı olarak 3 yıldır çalışıyorum. Öncesinde de hayvanat bahçesinde 6 yılda güvenlik görevlisi olarak görev yaptım. Bu işe ilk başladığımda özellikle çocuklarım sürüngenlerden korktular ve endişelendiler. Sonrasında da alışmamı ve sevgimi gördükten sonra onlar da alıştılar. Bu işime ilk başladığımda yılanları tanımadığım için tedirginlik ve korku vardı. Sonuçta hayatımızın içinde olan canlılar değiller. Zamanla iletişim kurduğunuzu hissediyorsunuz ve aranızda bir sevgi bağı oluşuyor. Devamı da çok güzel geliyor. Sabah ilk geldiğimde ‘günaydın annem’ diyerek başlıyorum. Verdikleri tepkilerde çok hoş. Burada beni bu şekilde görenlerde şaşırıyor. Yılanı görünce korkuyorlar ama dışarıdaki kedi köpekten farksız olduğunu söyleyerek onların korkularını da yeniyoruz. Mutlaka dokunup gidiyorlar. O deneyimi ediniyorlar” diye konuştu.

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İHA

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