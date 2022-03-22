Pınarbaşı Devlet Hastanesi kendi sıramatik cihazını üretti

Pınarbaşı Devlet Hastanesinin Bilgi İşlem Birimi çalışanları, kendi imkanlarıyla 2 yıldır devam eden çalışmaların ardından sıramatik (kiosk) üreterek hastaların hizmetine sundu.

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  • 22.03.2022 19:41
  • Güncelleme: 22.03.2022 19:41
Pınarbaşı Devlet Hastanesi kendi sıramatik cihazını üretti

Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin yaptığı açıklamada, geliştirilen sıramatik cihazında diğer sıramatik cihazlarından farklı olarak her türlü etiket kullanılabilmekte olduğu, kablolu veya kablosuz olarak çalışabildiği ve açma-kapatma düğmesi de bulunmadığı ifade edildi.

Hafta içinde sabah 08.00'da otomatik olarak açılan cihazın, 16.00'da otomatik olarak kapanıyor. Sıramatik cihazının yazılımı, kendisini sürekli kontrol ederek sistemsel hataları ayıklayabilme özelliğine sahip.

Geliştirilen sıramatik cihazı hakkında bilgi veren Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Funda Fırat Kıranatlıoğlu, "Hastanemiz bilgi işlem biriminde görevli arkadaşlarımız 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorlardı. Emeklerinin karşılığında güzel bir ürün ortaya çıkardılar. Birkaç gün öncede cihazımızı aktif olarak kullanmaya başladık. Vatandaşlarımız poliklinik müracaatlarında büyük kolaylık sağlayan bu cihazı zorlanmadan kullanarak sıralarını alıyorlar. Hastanemizde, kendi ürettiğimiz bir cihazı kullanmak mutluluk ve gurur verici" ifadelerini kullanarak, cihazı geliştiren Bilgi İşlem Birimi çalışanlarına teşekkür etti.

1ha

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