Pınarbaşı’da deprem

Korkutan deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üstü Pınarbaşı ilçesine bağlı Halitbeyören Mahallesi’nde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı yerin 5 kilometre altında yaşandı.

Hafif şekilde hissedilen deprem sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre, şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı ifade edildi.