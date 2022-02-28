Pınarbaşı'da deprem
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3,3 şiddetinde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok.
- 28.02.2022 19:19
- Güncelleme: 28.02.2022 19:19
Korkutan deprem, saat 18.30 sıralarında merkez üstü Pınarbaşı ilçesine bağlı Halitbeyören Mahallesi’nde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre sarsıntı yerin 5 kilometre altında yaşandı.
Hafif şekilde hissedilen deprem sonrası hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlk belirlemelere göre, şu ana kadar can ve mal kaybının olmadığı ifade edildi.
1ha
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