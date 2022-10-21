Pınarbaşı Belediyesi'ne Zabıta Aracı Desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediyesi araç filosuna zabıta aracı desteği verdi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Zabıta Amirliği'ne hibe ettiği yeni araç için Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

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  • 21.10.2022 09:59
  • Güncelleme: 21.10.2022 10:21
Pınarbaşı Belediyesi'ne Zabıta Aracı Desteği
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediyesi araç filosuna zabıta aracı desteği verdi. Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu, Zabıta Amirliği’ne hibe ettiği yeni araç için Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Merkez ve kırsalda tüm ilçe belediyelerini ayırt etmeden kucaklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 16 ilçe belediyesinin her türlü ihtiyacına anında cevap vererek, destek olmayı sürdürüyor. İlçelerde gerçekleştirdiği yatırımlarla ilçe belediyelerine büyük destek sağlayan Başkan Büyükkılıç önderliğindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ekipman ve araç, gereç desteği noktasında da imkan sunuyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi tarafından, Pınarbaşı Belediyesi araç filosuna yeni bir zabıta ekip aracı hibe edildi. Büyükşehir’in liderliğinde 16 ilçe belediyesinin birlik ve beraberlik içerisinde, uyum kültürünün en güzel örneklerini sergileyerek hizmet ettiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Tüm ilçe belediye başkanı kardeşlerimi birbirinden ayırt etmeden kucaklıyorum. Her türlü ihtiyaçlarında kapımızın sonuna kadar kendilerine açık olduğunu bilirler ve biz de kendilerine gücümüzün yettiği her türlü durumda desteğimizi koşulsuz sunarız” dedi. Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediyesi’ne yeni bir ekip aracı hediye ettiklerini belirterek, zabıta ekiplerine, vatandaşlara etkin ve kaliteli hizmet ulaştırma noktasında yeni aracın hayırlı olması temennisinde bulundu.

Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu da sosyal medya hesabından Büyükkılıç’a teşekkür ettiği paylaşımında, “Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç, araç filomuza yeni bir zabıta aracı hibe etmiştir. Kendisine çok teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

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İHA

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