PFDK’ya sevk edilen Kayserispor hakkında karar çıktı

Disipline sevk konularından birinden cezaya yer olmadığına karar verilirken diğer konuda bir görevliye hak mahrumiyeti cezası uygulandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlallerden dolayı aralarında Kayserispor’un da olduğu 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Kayserispor’un 1-0 kazandığı Yukatel Kayserispor – İstanbulspor maçında ev sahibi takımın, stadyuma usulsüz seyirci aldığı ve bir görevlinin talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçeleriyle disipline sevk edildiği belirtildi.

PFDK, önceki gün toplandı ve kulüpler hakkında suçlamaları karara bağladı. Kayserispor’a ‘usulsüz seyirci alınması’ndan dolayı ceza verilmezken talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle kulüp görevlisi Rıfat Taş hakkında ‘hak mahrumiyeti’ cezası verildi.

PFDK’da, Yukatel Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şu ifadelerle duyuruldu: “13.08.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-İstanbulspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı kurulumuza sevk yapılmış ise de; eylemin cezalandırmaya yeterli boyutta olmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. Aynı müsabakada Yukatel Kayserispor Kulübü görevlisi Rıfat Taş’ın, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”