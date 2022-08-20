PFDK'ya sevk edilen Kayserispor hakkında karar çıktı

Kayserispor-İstanbulspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Kayserispor hakkında kurul kararını verdi.

PAYLAŞ
  • 20.08.2022 11:42
  • Güncelleme: 20.08.2022 11:43
PFDK'ya sevk edilen Kayserispor hakkında karar çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Disipline sevk konularından birinden cezaya yer olmadığına karar verilirken diğer konuda bir görevliye hak mahrumiyeti cezası uygulandı. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasındaki ihlallerden dolayı aralarında Kayserispor’un da olduğu 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. Kayserispor’un 1-0 kazandığı Yukatel Kayserispor – İstanbulspor maçında ev sahibi takımın, stadyuma usulsüz seyirci aldığı ve bir görevlinin talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçeleriyle disipline sevk edildiği belirtildi. 

PFDK, önceki gün toplandı ve kulüpler hakkında suçlamaları karara bağladı. Kayserispor’a ‘usulsüz seyirci alınması’ndan dolayı ceza verilmezken talimatlara aykırı hareket ettiği gerekçesiyle kulüp görevlisi Rıfat Taş hakkında ‘hak mahrumiyeti’ cezası verildi. 

PFDK’da, Yukatel Kayserispor ile ilgili alınan kararlar şu ifadelerle duyuruldu: “13.08.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-İstanbulspor A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı kurulumuza sevk yapılmış ise de; eylemin cezalandırmaya yeterli boyutta olmaması nedeniyle ceza tayinine yer olmadığına karar verilmiştir. Aynı müsabakada Yukatel Kayserispor Kulübü görevlisi Rıfat Taş’ın, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.”

1ha

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi

Usta bisikletçiler pedalları Develi'den Yahyalı'ya çevirdi

Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir - Kayserispor maçını 3. kez yönetecek

Yaşar Kemal Uğurlu Başakşehir - Kayserispor maçını 3. kez yönetecek

Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda

Başakşehir ile Kayserispor 27. randevuda

Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi

Kayseri Süper Amatör Küme fikstürü çekildi

Özhaseki: 'Kayserispor için yardım kampanyası başlattık'

Özhaseki: “Kayserispor için yardım kampanyası başlattık”

Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam kesinleşti

Motorine 1 lira 7 kuruşluk zam kesinleşti

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

Kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL ceza

4
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

5
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

6
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Felahiye İsabey Mahallesi'nde su sorunu yaşanıyor

Felahiye İsabey Mahallesi'nde su sorunu yaşanıyor

Medipol Başakşehir maçı öncesi Kayserispor'da 3 eksik

Medipol Başakşehir maçı öncesi Kayserispor’da 3 eksik

DAHA FAZLA
PFDK'ya sevk edilen Kayserispor hakkında karar çıktı

PFDK’ya sevk edilen Kayserispor hakkında karar çıktı

Piknik alanındaki yılanı eliyle yakaladı

Piknik alanındaki yılanı eliyle yakaladı

Uzmanı uyardı: 'Bilinçsiz tedbirler Sarıkızları daha da agresif hale getiriyor'

Uzmanı uyardı: 'Bilinçsiz tedbirler Sarıkızları daha da agresif hale getiriyor'

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Agios Dimitrios Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarını inceledi

Başkan Büyükkılıç, Tarihi Agios Dimitrios Kilisesi'nin restorasyon çalışmalarını inceledi

Keyifli ve Organik Alışverişin Adresi: Talas Maharetli Eller

Keyifli ve Organik Alışverişin Adresi: Talas Maharetli Eller