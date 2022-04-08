PFDK'dan Kayserispor'a ceza

PFDK'nın son yapılan toplantısında Kayserispor'a Fenerbahçe'yi konuk ettiği maçta yaşanan saha olayları nedeniyle ceza verildi. yapılan açıklamada şu ifadeler yar aldı, "Yukatel Kayserispor'un, 02.04.2022 tarihinde oynanan Yukatel Kayserispor-Fenerbahçe Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Ayrıca aynı müsabakada Yukatel Kayserispor, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün C, D ve E alt blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir." Fenerbahçe maçını Kuzey Tribün C, D ve E alt tribünde izleyen taraftarlar Kayserispor'un Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçta tribünde yer alamayacak.

