Personelleri tek tek ziyaret edip tatlı ikramında bulundular

Sivas'ın Altınyayla ve Gürün ilçesinde protokol üyeleri yılbaşında görevi başında olan emniyet, jandarma ve sağlık personelleri ziyaret edip tatlı ikramında bulundular.

PAYLAŞ
  • Güncelleme: 01.01.2022 12:03
Personelleri tek tek ziyaret edip tatlı ikramında bulundular
Sivas'ın Altınyayla ve Gürün ilçesinde protokol üyeleri yılbaşında görevi başında olan emniyet, jandarma ve sağlık personelleri ziyaret edip tatlı ikramında bulundular.
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Altınyayla ve Gürün ilçesinde protokol üyeleri yılbaşında görevi başında olan emniyet, jandarma ve sağlık personelleri ziyaret edip tatlı ikramında bulundular.

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Sinan Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Fatih Yıldız ve İlçe Emniyet Amiri Gökhan Yıldırım yılbaşı gecesinde görevde bulunan kamu personellerini ziyaret ederek tatlı ikramında bulundular. İlk olarak İlçe Hastanesi çalışanlarını ziyaret eden ilçe protokolü daha sonra yılbaşı tedbirleri kapsamında ilçenin çeşitli noktalarında uygulama yapan İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı personellerini ziyaret ederek görevlerinde başarılar dileyip, yeni yıllarını kutladılar.

Sivas’ın Gürün ilçesinde ise ilçe kaymakamı Halil Yazıcı, kolluk kuvvetlerini ve Gürün Devlet Hastanesi Acil Bölümü çalışanlarını görev yerlerinde ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı ve personele tatlı ikram etti.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi' Programı düzenlendi

Kayseri'de 'Mekke'nin Fethi' Programı düzenlendi

Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Talas'ta hırsızlara göz açtırılmıyor

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Mustafa Alan'dan Rektör Çalış'a teşekkür ziyareti

Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Berna Gözbaşı: '2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Gülsoy: 'KGGD olarak şehrimize katkı vermeyi sürdüreceğiz'

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Başkan Öztürk'e ittifak ortağından teşekkür ziyareti

Çok Okunanlar
1
MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

MHP İl Başkanı İncetoprak: MHP alalade siyasi bir parti değildir

2
350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

350 polisin katıldığı operasyonda yakalanan 15 kişi adliyede

3
Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

Kaski'den Sarız'a 3 milyon 258 bin liralık yatırım

4
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

5
Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

6
Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

Kayseri'de facia: Eşini ve üvey çocuğunu bıçaklayarak öldürdü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

TURKOVAC Delta Varyantı'nda yüzde 100 etkili

Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

Keykubat Mahallesi'nde yeni yollar açılıyor

DAHA FAZLA
Başkan Cabbar, yılın son gününde gençlerle bir araya geldi

Başkan Cabbar, yılın son gününde gençlerle bir araya geldi

Kayseri'de 2021 böyle geçti

Kayseri'de 2021 böyle geçti

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Kayseri 325 kamera ile izleniyor

Kayseri 325 kamera ile izleniyor

Protokolden polis ve jandarmaya 'yılbaşı' ziyareti

Protokolden polis ve jandarmaya 'yılbaşı' ziyareti