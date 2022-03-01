Perşembe pazarının asfaltı sökülüyor!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye mahallesinde, Pazar yeri olarak bilinen ve her perşembe günü halk pazarı kurulan alandaki asfalt, belediye ekiplerince sökülmeye başlandı. İddialara göre; orada hissedar olan vatandaşların belediyeden ücret istemesinin ardından ekipler asfaltları sökmeye başladı. Yağışlı geçen günün ardından sökülen asfaltların yerinde çamurların oluştuğu görüldü. Kocasinan Belediyesi’nden konuyla ilgili bir açıklama yapılmazken, perşembe günü kurulacak olan pazarda ise pazarcı esnafının ve vatandaşların ne yapacağı merak konusu.