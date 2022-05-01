'Pegasus çalışanlarının din düşmanlığı'

Pegasus Havayolları çalışanları Müslümanların kutsallarına   Kadir Gecesi Hakaret ettiler.

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  • 01.05.2022 08:57
  • Güncelleme: 01.05.2022 08:57
'Pegasus çalışanlarının din düşmanlığı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği, müslümanların ibadetle değerlendirdikleri Mübarek Kadir Gecesi'nde “ içkili eğlence düzenleyen, Kadir gecesine özel”  “Rabbim kabul etsin” ifadeleriyle rezaletlerini paylaşarak Müslümanlar ve İslamla alay ederek Din düşmanlıklarını ortaya koydular.
 Kayseri Gönüllü kültür kuruluşları olarak! Mübarek Ramazan ayında ve Kadir Gecesi'nde haram işleyerek ve haramlarına Allah kabul etsin deyimi ekleyerek İslam ve Müslümanlarla alay eden Pegasus çalışanlarını ve buna göz yuman yöneticilerini şiddetle kınıyoruz.
Din ve inanç hürriyetine saygısızlık ve saldırı olarak değerlendirdiğimiz çağdışı, insan ve toplum vicdanına müdahale olan olaya karışan ve göz yuman, Pegasus personeli ve yöneticileri hakkında soruşturma açılması ve faillerinin ortaya çıkarılıp, adalete teslim edilmesi için ilgili kurumları göreve davet ediyoruz.
                               
 

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