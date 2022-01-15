PCR testine yeni düzenleme getirildi

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. 27. ve 72. maddelerine göre, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 15.01.2022 tarih ve E-89780865-153-22954 sayılı “PCR Test Zorunluluğu” konulu yazısı içeriğindeki konular görüşülerek yeni kararlar alındı.

Böylece alınan kararda;

Koronavirüs salgınının son dönem seyri ve toplum sağlığına olan etkisi ile konuyla ilgili olarak Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı’nın değerlendirmelerini içeren 14.01.2022 tarihli ve 149-82 sayılı yazısı gereği;

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

• Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

• Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

• Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

• Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

• Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere,

PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığına;

Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığı’nın 14.01.2022 tarihli ve 149-82 sayılı yazısı doğrultusunda;

• İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 20.08.2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgeleri kapsamında, 2021/40 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının tüm hükümlerinin kaldırılmasına,

• İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 31.08.2021 tarih ve 13807 sayılı Genelgeleri kapsamında, 2021/41 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının tüm hükümlerinin kaldırılmasına,

• İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 28.10.2021 tarih ve 17428 sayılı Genelgeleri kapsamında, 2021/42 Sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının 3. Maddesinde geçen, “Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesi” kararının uygulamadan kaldırılmasına karar verildi.