Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıkları düşüyor
Kayseri'de mevsim normallerinin 4-6 derece üstünde seyreden hava sıcaklıklarında yeni hafta itibariyle düşüş yaşanacak.
- 03.09.2022 11:13
- Güncelleme: 03.09.2022 11:13
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü açıkladı. Bunaltan yaz sıcaklarında düşüş yaşanacak. Mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları 5 Eylül 2022 Pazartesi gününden itibaren düşmeye başlayacağı, önümüzdeki hafta sonuna kadar bölgede mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.
‘HAVA DEĞİŞİMLERİNE HAZIRLIKLI OLUNMALI’
Meteoroloji 7’nci Bölge Müdürlüğü, vatandaşlara uyarıda bulundu. Ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olunması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlanacağı hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesinin önemi vurgulandı.