Pazarda zam şampiyonu yerli domates oldu

Kayseri'de haftanın zam şampiyonu yerli domates oldu.

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  • 21.10.2022 10:53
  • Güncelleme: 21.10.2022 11:02
Pazarda zam şampiyonu yerli domates oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de haftanın zam şampiyonu yerli domates oldu.

Kayseri’de semt pazarları kentin farklı bölgelerinde her gün hizmet vermeye devam ediyor. Çeşitli sebze, meyve ürünlerinin satıldığı pazarlara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Geçen hafta 12,5 TL’den satılan yerli domates bu hafta pazarda fiyatını 17,5 TL’ye çıkartarak, en çok artış yapan ürün oldu. Pazar fiyatları hakkında bilgiler veren pazarcı İbrahim Yılmaz, “Fiyatlar mevsimine göre normal. Yerli domates bitiyor. Bittiği için de kilosu 17,5 TL’ye çıktı. Salatalığın kilosu 15 TL’ye çıktı. Yerli domates geçen hafta 12,5 TL idi. Ondan daha önceki hafta 10 TL idi. Genel olarak 15 TL’den aşağı ürün yok. Yani kabağımız ve patlıcanımız 10 TL. Biberlerimiz 15 TL, domates 17,5 TL. Fiyatlar değişiyor. Meyvelerde fiyatlarımız benzer. Mandalina ve elmamız 10 TL, üzümümüzü 15 TL’ye satıyoruz. Nar da yeni yeni tezgahlara geldi kilosu 10 TL. Yani meyvelerin fiyatları mevsimine göre normal, çok fazla değil. Bu fiyatlar günümüze göre normal diyoruz. Yoksa baktığınızda aşırı derecede yüksek bu fiyatlar. Artışın birinci nedeni yakıttır. Antalya’dan buraya ürün getirecek kişi önceden 5 bin TL’ye getiriyordu. Şimdi 30 bin TL istiyor. Bunun da illaki ürünün üzerine koyulması gerekiyor. Maliyetler arttı” şeklinde konuştu.

‘Vatandaşlar pazarları tercih etsinler’ diyen İbrahim Yılmaz, “Marketler her zaman pazarlardan yüzde 50 pahalı olur. Pazar hem günlük olur hem taze olur hem de ucuz olur. Vatandaşlarımızı her zaman pazarımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı

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İHA

Kayseri Gündem
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