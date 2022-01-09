Pazarda mevsim ürünleri daha ucuz

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi semt pazarı tezgâhları rengarenk meyve ve sebzelerle doldu. Pahalılık, uygun olduğu için tercih edilen pazar fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Semt pazarlarında dikkat çeken bir konu mevsiminde olan ürünler ile sezon sonu ürünler arasındaki fiyat farkı. Üretim maliyetine saklama maliyetlerinin de eklenmesi nedeniyle sezon sonu ürünler yüksek fiyattan alıcıya ulaştırılıyor.

Pazar esnafı Ali Ekincioğlu, tüketicinin yüksek fiyatlardan dert yandığını ancak kendilerinin de fazla bir kar etmediklerini anlattı. Yüzde 25 kâr marjlarının olduğunun altını çizen Ekincioğlu, yine de ayakta durmakta zorlandıklarını aktardı. Pazarda mevsiminde olan ürünlerin daha uygun olduğunu anlatan Ekincioğlu, sezon dışı ürünlerin daha maliyetli olarak pazara getirildiğini ve bu nedenle fiyatının yüksek olduğunu da dile getirdi. Bunu bir örnekle anlatan Ekincioğlu, “Mesela portakal yeni sezon ürünü olduğu için kilosu 6,5 liradan satılıyor. Elma ise, sezon sonu ürünü olduğu için etiket fiyatı 8,5 lira. Diğer ürünlerde de fiyatlar depolama maliyetine göre artıyor ya da düşüyor” diye konuştu.

“VATANDAŞIN GÜCÜ DÜŞÜK”

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten pazarcı esnafı Ekincioğlu, bunun alışveriş oranlarına da yansıdığını dile getirdi. “Vatandaş, gücünün yettiği kadar alıyor” diyen Ekincioğlu, “Çok alışveriş yapabilen vatandaş yok. Mesela 5 kilo değil de 2 kilo alışveriş yapılıyor. 1 kilo ya da yarım kilo alan vatandaş daha çok. Zamlar aşağı çekilirse alım gücü artabilir. Ama mazotun litresi 13 lira olmuş nasıl zamlar geri çekilsin? Zamların düşmesi o yüzden imkansız.” şeklinde konuştu.