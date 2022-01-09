Pazarda mevsim ürünleri daha ucuz

Kayseri'de pazar tezgâhlarını kış ürünleri süslüyor. Mevsim itibariyle kış ürünlerinin fiyatları sezon sonu ürünlere göre daha uygun. Mevsiminde olduğu için portakal 6,5 liraya satılırken mevsim sonu olan elma 8,5 liradan tüketiciye ulaşıyor. 

PAYLAŞ
  • 09.01.2022 13:13
  • Güncelleme: 09.01.2022 13:13
Pazarda mevsim ürünleri daha ucuz

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi semt pazarı tezgâhları rengarenk meyve ve sebzelerle doldu. Pahalılık, uygun olduğu için tercih edilen pazar fiyatlarını da olumsuz etkiledi. Semt pazarlarında dikkat çeken bir konu mevsiminde olan ürünler ile sezon sonu ürünler arasındaki fiyat farkı. Üretim maliyetine saklama maliyetlerinin de eklenmesi nedeniyle sezon sonu ürünler yüksek fiyattan alıcıya ulaştırılıyor. 

Pazar esnafı Ali Ekincioğlu, tüketicinin yüksek fiyatlardan dert yandığını ancak kendilerinin de fazla bir kar etmediklerini anlattı. Yüzde 25 kâr marjlarının olduğunun altını çizen Ekincioğlu, yine de ayakta durmakta zorlandıklarını aktardı. Pazarda mevsiminde olan ürünlerin daha uygun olduğunu anlatan Ekincioğlu, sezon dışı ürünlerin daha maliyetli olarak pazara getirildiğini ve bu nedenle fiyatının yüksek olduğunu da dile getirdi. Bunu bir örnekle anlatan Ekincioğlu, “Mesela portakal yeni sezon ürünü olduğu için kilosu 6,5 liradan satılıyor. Elma ise, sezon sonu ürünü olduğu için etiket fiyatı 8,5 lira. Diğer ürünlerde de fiyatlar depolama maliyetine göre artıyor ya da düşüyor” diye konuştu. 

“VATANDAŞIN GÜCÜ DÜŞÜK”

Vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten pazarcı esnafı Ekincioğlu, bunun alışveriş oranlarına da yansıdığını dile getirdi. “Vatandaş, gücünün yettiği kadar alıyor” diyen Ekincioğlu, “Çok alışveriş yapabilen vatandaş yok. Mesela 5 kilo değil de 2 kilo alışveriş yapılıyor. 1 kilo ya da yarım kilo alan vatandaş daha çok. Zamlar aşağı çekilirse alım gücü artabilir. Ama mazotun litresi 13 lira olmuş nasıl zamlar geri çekilsin? Zamların düşmesi o yüzden imkansız.” şeklinde konuştu.

BGC

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Yalçın'dan çalışan gazeteciler günü mesajı

Başkan Yalçın'dan çalışan gazeteciler günü mesajı

Talas'ta 1259 çift 'evet' dedi

Talas'ta 1259 çift 'evet' dedi

Havale ile para gönderirken dikkat

Havale ile para gönderirken dikkat

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Turgay Aldemir, Hikmet Buluşmalarına konuk oldu

Turgay Aldemir, Hikmet Buluşmalarına konuk oldu

Mehmet Büyüksimitci: 'Gazetecilerin çabaları kuşkusuz takdire şayandır'

Mehmet Büyüksimitci: 'Gazetecilerin çabaları kuşkusuz takdire şayandır'

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

4
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

5
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

6
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: 'Kültepe, Kayserilinin sahip çıkmasıyla korunur'

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu: "Kültepe, Kayserilinin sahip çıkmasıyla korunur"

Şehit yakınlarıyla 'İyi varsın Eren filmini izledi'

Şehit yakınlarıyla 'İyi varsın Eren filmini izledi'

DAHA FAZLA
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde organik eğitim başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde organik eğitim başlıyor

Kayseri'de 'Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023'e' Programı

Kayseri’de ‘Kutlu Seslenişten Adım Adım 2023’e’ Programı

Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt: 'Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı belgesi almak istiyoruz'

Ebru Sanatçısı Ahmet Kurt: “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçı belgesi almak istiyoruz’

Büyükkılıç: 'Basın, vatandaşımızın gözü,kulağı,sesi olmaya devam edecek'

Büyükkılıç: 'Basın, vatandaşımızın gözü,kulağı,sesi olmaya devam edecek'

Erciyes'te hafta sonu yoğunluğu

Erciyes’te hafta sonu yoğunluğu