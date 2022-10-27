Pazarda bu haftanın zam şampiyonu mantar oldu| 27.10.2022

Aynı şekilde geçen hafta 20 liradan alıcı bulan yeşil fasulye ise, 15 liraya gerileyerek indirim şampiyonu oldu.

Kayseri’de mutfak alışverişi için vatandaşlar mahalle aralarında kurulan semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi’ndeki Perşembe Pazarı’nda da yoğunluk yaşanıyor. Tezgâhlardaki sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik. Mevsimsel olarak bazı sebze ve meyve fiyatlarında düşüş görülürken bazılarında da fiyat artışları var. Önceki haftalara göre fiyatı sabit kalan ürünler de mevcut.

FİYATI YÜKSELEN ve DÜŞEN ÜRÜNLER

Geçen haftaya göre fiyatı 5 lira yükselen mantar, bu haftanın zam şampiyonu. Fiyatı yükselen sebze ve meyveler şunlar: Mantar 30 liradan 35 liraya, havuç 5 liradan 7,5 liraya, soğan 6,5 liradan 7 liraya, patates 6 liradan 7 liraya, mandalina 6,5 liradan 7,5 liraya yükseldi.

Fiyatı geçen haftaya göre 5 lira düşen taze fasulye ise bu haftanın indirim şampiyonu oldu. Pazarda fiyatı düşen sebze ve meyveler de şunlar: Yeşil fasulye 20 lirada 15 liraya, salatalık 15 liradan 12,5 liraya, limon 20 liradan 15 liraya, patlıcan 12,5 liradan 10 liraya, karnabahar 15 liradan 12,5 liraya, nar 15 liradan 12,5 liraya geriledi.

FİYATI DEĞİŞMEYEN ÜRÜNLER

Tezgahlarda fiyatı değişmeyen ürünler ise şunlar: Elma 10 liradan, muz 22 liradan, domates 10 liradan, kabak 10 liradan, sivri biber 15 liradan, üzüm 12,5 liradan, turp 7,5 liradan, marul (tane) 5 liradan, maydanoz ve dereotu (3 bağ) 10 liradan, yeşil soğan 5 liradan, pırasa 5 liradan, yaş hurma 10 liradan satılıyor.