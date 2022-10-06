Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'na çıkan bazı yollar kapanacak

Pazar günü Cumhuriyet Meydanında yapılacak olan Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu Halk Koşusu nedeniyle saat 07:00 ile 09:00 arasında bazı yollar trafiğe kapalı olacak. 

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  • 06.10.2022 18:42
  • Güncelleme: 06.10.2022 18:42
Pazar günü Cumhuriyet Meydanı'na çıkan bazı yollar kapanacak

2. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanı’ndan start alacak. Yarışlar nedeniyle bazı yollarda kısmi geçiş sağlanırken diğer yollar ve raylı sistem açık olacak.

Pazar günü saat 07:00 ile 09:00 arasında kapalı ve kısmı geçiş olacak yollar şu şekilde: 
Park bulvarı (Düvenönü)- Cumhuriyet meydanı- Seyyid Burhaneddin Bulvarı (2 şerit açık)
İstasyon Caddesi-  Cumhuriyet Meydanı- Seyyid Burhaneddin Bulvarı (2 şerit açık) 
Tuna Caddesi- Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı (kısmi geçiş)
30 Ağustos Bulvarı - Aşık Veysel Bulvarı (kısmi geçiş)

1ha

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