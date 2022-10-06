Pazar günü Cumhuriyet Meydanı’na çıkan bazı yollar kapanacak

2. Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu 9 Ekim Pazar günü Cumhuriyet Meydanı’ndan start alacak. Yarışlar nedeniyle bazı yollarda kısmi geçiş sağlanırken diğer yollar ve raylı sistem açık olacak.

Pazar günü saat 07:00 ile 09:00 arasında kapalı ve kısmı geçiş olacak yollar şu şekilde:

Park bulvarı (Düvenönü)- Cumhuriyet meydanı- Seyyid Burhaneddin Bulvarı (2 şerit açık)

İstasyon Caddesi- Cumhuriyet Meydanı- Seyyid Burhaneddin Bulvarı (2 şerit açık)

Tuna Caddesi- Orgeneral Eşref Bitlis Bulvarı (kısmi geçiş)

30 Ağustos Bulvarı - Aşık Veysel Bulvarı (kısmi geçiş)