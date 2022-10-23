Pastırmacı Şahan Doğalgaz ve elektrik zammı pastırmayı da etkiledi

 Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden biri olan pastırma fiyatları cep yakıyor. İşletme sahibi Mustafa Şahan '    Pastırmadan ziyade ham madde, yan ürünler işçiye gelen zamlar, doğalgaza, elektriğe gelen zamlar pastırmanın fiyatını yüzde 70 olarak arttırdı.

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  • 23.10.2022 16:53
  • Güncelleme: 23.10.2022 16:53
Pastırmacı Şahan Doğalgaz ve elektrik zammı pastırmayı da etkiledi

Etin fiyatı yüzde 100 artmadı ama petrole yapılan zamlar bu fiyatları yükseltti” dedi.

Kayseri’nin vazgeçilmez lezzetlerinden olan pastırma hem kahvaltıda hem yemeklerde kullanılıyor. Ancak gelen zamlardan sonra müşterilerin ilgisi azaldı. Alım gücü olan vatandaşlar ise evine almak yerine hediyelik götürmeyi tercih ediyor. 

‘BİR DİLİM PASTIRMA 4 LİRA’

Yaklaşık 50 yıldır pastırmacılıkla uğraştığını belirten işletme sahibi Mustafa Şahan “Pastırma fiyatları geçen yıllara göre yüzde 50, yüzde 100 oranında arttı. Vatandaşın alım gücüde kalmadı. Aşağı yukarı bir dilim pastırmanın fiyatı 4 lira civarında. 5 çeşit pastırma var. Pastırma fiyatları 280 ile 450 lira arasında değişiyor. Sırt bölgesi pastırma 450 lira. Antrikot pastırma 480 lira. But pastırma 340 lira. Kol pastırma 280 lira civarında değişim göstermektedir. En son zam oranı yüzde 30 olarak geldi. Bir ay önce geldi bu zam. Pastırma 360 liradan 450 liraya çıktı. Şu anda yeni bir zammın olması çok zor. Çünkü fiyatlardan ziyade insanların alım gücü olmadığı için talep azalır ve satış düşer. Etin fiyatı da yükseldi. İmalatçı ne yapacak bilemiyorum. Pastırmadan ziyade ham madde, yan ürünler işçiye gelen zamlar, doğalgaza, elektriğe gelen zamlar pastırmanın fiyatını yüzde 70 olarak bu zamlar arttırdı. Etin fiyatı yüzde 100 artmadı ama petrole yapılan zamlar bu fiyatları yükseltti” şeklinde konuştu.

‘SATIŞLARIMIZ YÜZDE 50 AZALDI’
Vatandaşın alım gücünün olmadığını söyleyen Şahan “Geçen sene 220 lira olan pastırma bu sene 450 lira. Zamlar satışlarımız etkiliyor. Vatandaşın alım gücü yok. Para kazanmak kolay değil. Satışlarımızda geçen yıla göre yüzde 50 azalma var. Zam geldikçe satış düşüyor. Kayseri’de pastırma, sucuk genelde yüzde 70-80’ni hediyelik olarak götürüyorlar. Buraya gelen insan memleketine giderken hediye olarak alıp götürüyor. Kayseri’de evine alan vatandaş ise yüzde 20 oranında. İnsanlar evine alamıyor alanda hediye olarak alıyor. Fiyatların düşmesi mümkün değil. Çünkü et ve diğer ham maddelerin fiyatı arttığı için fiyatlar düşmez daha da artar. Tabi bu da arz talep meselesi. Örnek veriyorum geçen yıl 10 kilo sucuk satıyorsak bu yıl 5 kilo sucuk satabiliyoruz. Satışlarımız yüzde 50 azaldı” ifadelerini kullandı.

1ha

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