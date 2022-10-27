Pastırma sıcaklıkları başladı

Kayseri'de Ekim ayı sonu Kasım ayı başında kendisini hissettiren Pastırma sıcaklıkları başladı. 

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  • 27.10.2022 18:31
  • Güncelleme: 27.10.2022 18:31
Pastırma sıcaklıkları başladı

Kayseri’de pastırma yazı sıcaklıkları başladı. Pastırma yazı veya pastırma sıcakları, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir. Sıcak havanın etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayaz olur.
İsmini Kayseri’ye özgü Pastırmadan alan Erciyes’in suyu ve hava değişimine katkısıyla, en lezzetli pastırmanın üretildiği Kayseri iklimi, aynı zamanda literatüre pastırma sıcaklarını da kazandırmış durumda.

PASTIRMA YAZI NEREDEN GELİR?
Pastırma yazı ismi, pastırmanın bu dönemde hazırlanması sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sıcaklıkların birbirine yakın ve sıcak olması sebebi ile; pastırmanın en ideal şekilde kuruması bu dönemde gerçekleşir. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerine göre daha yüksek seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayaz olur. 

KAYSERİ’DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
Kayseri’de yarın en yüksek hava sıcaklığı 16, en düşük hava sıcaklığı ise 0 derece olacak. 
Cumartesi: En yüksek 16, en düşük 1 derece,
Pazar: En yüksek 17, en düşük 1 derece,
Pazartesi: En yüksek 18, en düşük 2 derece,
Salı: En yüksek 18 en düşük 2 derece olması bekleniyor.

1ha

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