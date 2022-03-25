Pastırma kesen Akşener, 'Kayseri mi, Kastamonu mu?' tartışmasına girmedi

Kayseri'de pastırma dilimleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir gazetecinin yönelttiği 'Kastamonu pastırması, Kayseri pastırması tartışmalarına son noktayı koymak ister misiniz?' sorusuna 'Uyanık seni' şeklinde karşılık vererek bu tartışmaya girmemeyi tercih etti. 

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  • 25.03.2022 19:25
  • Güncelleme: 25.03.2022 19:25
Pastırma kesen Akşener, 'Kayseri mi, Kastamonu mu?' tartışmasına girmedi

Yurt gezileri kapsamında Kayseri’ye gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Tomarza ve Bünyan ziyaretleri sonrası Kayseri merkezde de esnaf ziyaretinde bulundu. Yoğun ilgiyle karşılaşan Akşener, kentin lezzetlerinden pastırma satan bir işyerine girdi. Burada satırla pastırma dilimleyen Akşener, gazetecilere de pastırma ikram etti. Bir gazetecinin “Kastamonu pastırması, Kayseri pastırması tartışmalarına son noktayı Kayseri’den koymak ister misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine Akşener, “Uyanık seni” diyerek bu tartışmaya girmek istemedi. 
PASTIRMANIN ANAVATANI TARTIŞMASI
Pastırma, Kayseri ismiyle özdeşleşirken zaman zaman Kastamonu ile aralarında ‘pastırmanın anavatanı’ tartışması yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da bir toplantıda “Mantıda Kayseri, pastırmada Kastamonu” sözleri de tartışmayı alevlendirmişti. Kastamonulu pastırmacılar Erdoğan’ın sözlerine destek verirken Kayserililer, “Pastırmanın anavatanı bizim memleket” diyor.
 

1ha

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