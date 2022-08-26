Pastacılar ve Lokantacılar Odası Cuma çıkışı aşure dağıttı

Kayseri Pastacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, düzenledikleri aşure etkinliği ile alakalı olarak, 'Aşure dağıtımını sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ediyoruz' dedi.

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  • 26.08.2022 15:12
  • Güncelleme: 26.08.2022 17:43
Pastacılar ve Lokantacılar Odası Cuma çıkışı aşure dağıttı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Pastacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, düzenledikleri aşure etkinliği ile alakalı olarak, “Aşure dağıtımını sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ediyoruz” dedi.

Pastacılar ve Lokantacılar Odası tarafından Hunat Cami önünde aşure dağıtımı yapıldı. Cuma namazı çıkışında oda tarafından düzenlenen aşure dağıtımı dua ile başladı. Etkinliğe, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Pastacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, oda üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlikte Oda Başkanı Altan Aydemir vatandaşlara kendi elleriyle aşure dağıtırken, vatandaşlar aşure dağıtım etkinliğine yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikle alakalı bilgiler veren Pastacılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, “Bizim daha önceden de yaptığımız ama pandemi nedeniyle ara verdiğimiz ve geleneksel hale getirdiğimiz Muharrem ayında her daim aşure dağıtıyoruz. Bunu biz geleneksel hale getirdik. Aşure dağıtımını sosyal sorumluluk projesi olarak kabul ediyoruz. Bizler küçük esnaf olarak da Muharrem ayında birlik, beraberlik ve kardeşliği paylaşmaya daha çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde oda olarak böyle bir etkinliğe imza atalım dedik. Sağ olsunlar Kayseri halkının güzel bir teveccühü var. Herkese afiyet olsun” dedi.

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İHA

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