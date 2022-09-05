Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi

Kayseri'de bir kadın, elini sıkıştırdığı blender ile hastaneye geldi. Talihsiz kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

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  • 05.09.2022 16:40
  • Güncelleme: 05.09.2022 16:56
Parmağının sıkıştığı blender ile hastaneye geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de bir kadın, elini sıkıştırdığı blender ile hastaneye geldi. Talihsiz kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, evde uğraştığı sırada parmağını blendera sıkıştıran kadın, Kayseri Devlet Hastanesine geldi. Buradaki yetkililerin yardım istemesi üzerine hastaneye giden itfaiye ekipleri, acı içinde içinde kıvranan kadının imdadına yetişti. Yaklaşık 15 dakikalık çalışmanın ardından parmak sıkıştığı yerden çıkartılırken, kadın da rahat bir nefes aldı.

Kadında itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

İHA

Kayseri Gündem
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