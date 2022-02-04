Parktan çıkışı kaldırımda buldu

Kırşehir’de çift sıra parklanmanın olduğu alandan çıkamayan sürücü, çıkışı kaldırımı kullanarak yaptı.

Lise Caddesi üzerinde çift sıra parklanmanın olduğu alana otomobilini bırakan 40 AU 683 plakalı otomobilin sürücüsü, park alanından çıkamayınca arkadaşlarının da desteği ile kaldırımı kullanarak yola çıktı. Çevrede bulunanların şaşkınlıkla izlediği park alanından çıkış görüntüsü bölgede bulunan vatandaşlara da ’pes’ dedirtti. Bölgede sürekli çift sıra parklanmaların olduğunu anlatan Ahmet Ersoy, vatandaşın parklanma ve park alanından çıkış noktasında kendi çözümünü kendisinin bulduğunu söyledi. Ersoy; “Cadde üzerinde çift sıra parklanma çok oluyor. Herkes kendine göre mağdur. Vatandaş da ne yapsın, kendi çözümünü kendisi üretiyor” dedi.

Ali Seyran ise, “Bu cadde üzerinde park sorunu var. Bazen park 3 şerit halinde oluyor. Birinci sıra parktan çıkmak isteyen vatandaş kaldırımı da kullanıyor. Yaya hakkı kalmadı. Bisiklet, motosiklet, motor hepsi var” diye konuştu.

Otopark sorununun yaşadığı şehirde tarihi Kalehöyük’te otomobil sürücülerinin park yapabilmek için kullandığı öncelikli alanlar arasında yer alıyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise gün içerisinde sürücüleri nizami olmayan parklanmalar noktasında uyarıyor.