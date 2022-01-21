Parktaki araçların lastiklerini kesen şüpheli kamerada

 Kayseri'de park halindeki araçların lastiklerini kesen şüpheli güvenlik kamerası tarafında anbean görüntülendi. Polis, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. 

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  • 21.01.2022 18:55
  • Güncelleme: 21.01.2022 18:57
Parktaki araçların lastiklerini kesen şüpheli kamerada
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Olay, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Kimliği henüz belli olmayan kişi, açık otoparkta bulunan 10 aracın lastiklerini bıçakla kesti. O anlar, bölgedeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, elinde bıçakla araçların arasında dolaşan şahsın, lastikleri kestiği anlar görülüyor. 

Durumu fark eden araç sahipleri polise haber verdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler, zarar gören araçlarda inceleme yaptı. Tutanak tutan ve güvenlik kamera görüntülerini alan polis, şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

BGC

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