Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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  • 11.04.2022 13:12
  • Güncelleme: 11.04.2022 13:27
Parklar yenileniyor, Kocasinan güzelleşiyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yer alan parklarda bakım, onarım ve çevre düzenleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Çocuk ve yetişkinlerin günlük yaşamının bir parçası olan, aktif olarak kullanılan alanların bakımını sağlıyoruz. Mevcut parkların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra ilçeye yeni ve farklı yeşil alanlar kazandırarak, sosyal alanların sayısını artırıyoruz. Bu çerçevede Kocasinan’ın her bir mahallesinde park, bahçe ve yeşil alan çalışmalarına hızla devam ediyoruz. Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan’a yeni bir soluk kattık. Bütün gayretimiz, çabamız, bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmek içindir” ifadelerine yer verdi.

Vatandaşların en büyük sosyal faaliyet alanlarında olan parkları daha kullanılabilir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız devam ettiren Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bahçe ve yeşil alanların bakıma alınmasının yanı sıra ilçe merkezinde ve yol kenarlarında bulunan ağaçları gençleştirme ve çiçeklendirme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, aynı zamanda parklardaki oyun grupları, bank, masalar ve spor aletlerini de revize ederek, yıprananları yenileri ile değiştiriyor. Vatandaşların mevcut parkları daha verimli kullanabilmesi için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, vatandaşların talepleri de dikkate alınıyor.

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İHA

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