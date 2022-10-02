Parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarına ilave ekipmanlar

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında, pandemi sonrası parkların, hobi bahçelerin ve mesire alanlarının vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi nedeniyle buralara ilave olarak 330 adet kamelya ve kameriye, 200 adet gölgelikli bank, 500 adet piknik masası, 500 adet bank ve 1000 adet yeni çöp sepetlerinin montaj işlemleri başlandı. 

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  • 02.10.2022 13:14
  • Güncelleme: 02.10.2022 13:14
Parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarına ilave ekipmanlar

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı sorumluluk sahasında bulunan park, bahçe, mesire alanı ile hobi ve organik bahçelerde sosyal ve kültürel yaşam alanları ile sportif aktivite ve eğlence bölümlerinin sayısını arttırmaya devam ediyor. 
Kent genelindeki park, bahçe ve yeşil alanları ile vatandaşlara temiz, çeşitli donanımlara sahip sosyal yaşam alanları sunan Büyükşehir Belediyesi 30 park ve bahçe, 5 mesire alanı, 6 hobi ve organik bahçe ile hizmetlerini sürdürüyor. 
Bu kapsamda Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri, park bahçe, mesire alanı ile hobi ve organik bahçelerdeki 200 adet çocuk oyun grubu, 150 takım spor aleti, kişi başı 16,7 metrekarelik aktif yeşil alanı ile verilen hizmetin en kaliteli şekilde vatandaşlara sunulması için 2022 yılında mevcut çocuk oyun grupları ve fitness takımlarına farklı ve yeni oyuncaklar ile spor aletleri ekledi. 

KAYKAY PİSTİ VE BİSİKLET PARKURU YAPILMASI PLANLANIYOR

Büyükşehir ekiplerince mevcut donanımlara ek olarak dönenceler, ziplinelar, kaykay pistler, ahşap çocuk evleri, bisiklet parkurları, farklı tahterevalliler, zıpzıplar ve çocuklar için macera parkları yapılamaya devam ediliyor.  Ayrıca, Sarımsaklı Barajı Mesire Alanı, Kadir Has Parkı ve İnönü Parkı’ndaki mevcut ağaçlar arasına çocuklar için eğlenceli macera parkları hizmete alındı. 
Öte yandan özellikle ağaçlar arası halatlarla sallanan köprüler ve renkli geçişler çocuklara eğlenceli zaman geçirme imkânı sunarken, Kadir Has Parkı’na ve Gültepe Parkı’na yakın zamanda kaykay pisti ve bisiklet parkuru yapılması planlanıyor. 

PARKLAR, HOBİ BAHÇELERİ VE MESİRE ALANLARINA İLAVE EKİPMANLAR

Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde, pandemi sonrası parklar, hobi bahçeleri ve mesire alanlarının vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görmesi nedeniyle 330 adet kamelya ve kameriye, 200 adet gölgelikli bank, 500 adet piknik masası, 500 adet bank ve 1000 adet yeni çöp sepetlerinin montaj işlemleri de başladı.
Ayrıca, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, ilçelerde yapımı devam eden Millet Bahçeleri’nin çimlerinin ekimi, park mobilyaları ve çocuk oyun grupları çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

1ha

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