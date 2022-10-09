Pancar rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü

Sivas'ta pancar sökümünün başlaması ile ortaya çıkan yüksek rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü.

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  • 09.10.2022 10:54
  • Güncelleme: 09.10.2022 10:54
Pancar rekoltesi üreticinin yüzünü güldürdü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta pancar sökümünün başlaması ile ortaya çıkan yüksek rekolte üreticilerin yüzünü güldürdü.

Sivas ve çevresinde pancar sökümüne başladı. Olgunlaşan şeker pancarlarının toprak altından çıkartılması ile ortaya çıkar yüksek rekolte üreticileri mutlu etti. Şükreden üreticiler pancar fiyatlarında da iyileştirme beklediklerini belirtti.

Şeker pancarı üreticisi Soner Pekyürek, bu yıl 300 dönüme yakın alanda pancar ekimi yaptığını belirterek, “Geçtiğimiz yıl 600 dönüm alanda ekim yapmıştık. Geçtiğimiz yıl ki istenmeyen şartlardan dolayı üretimimizi yarı yarıya düşürdük. Verimli düzgün tarlaları ayçiçeği üretimine ayırdık. Meyilli ve sarp yerleri pancar üretimi için değerlendirdik. Buna rağmen 8 tona yakın bir hasat gerçekleştirdik. Bu rakam iyi. Cenabı Allah’ın rahmeti bol, verimimiz güzel. Şuan için bir sıkıntımız yok” dedi.

Pancar işçiliği ile geçimini sağladığını belirten Gökçe Ekinsi ise yaptığı açıklamada 13 kişilik bir ekip olarak pancar sökümü için Sivas’ta bulunduklarını ifade ederek, rekolteden dolayı şükretti.

Sivas’ta pancar sökümünün ay sonuna kadar sürmesi bekleniyor. Sivas’ta şeker fabrikası bulunmadığı için Sivaslı üretici söktüğü pancarını; Kayseri, Yozgat ve Tokat’taki fabrikalara satmak zorunda kalıyor.

İHA

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