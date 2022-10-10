Pancar Alım Kampanyası başladı

Kayseri Şeker'e bağlı Turhal Şeker Fabrikasının 89. Pancar Alım Kampanyasının açılış törenine, önceki dönem Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Mehmet Özhaseki ve Anayasa Komisyonu Başkanı Sn.Yusuf Beyazıt, Tokat Valisi Sn. Numan Hatipoğlu, Tokat Belediye Başkanı Sn. Eyüp Eroğlu, İl ve İlçe protokolü ve çiftçilerin katılımları ile Turhal Şeker Fabrikası 89. Pancar Alım Kampanyası Açılış Töreni gerçekleştirildi.

Bu yılki şeker pancarı alım fiyatı ton başına yüzde 245 artış ile ton başına 1450 TL olmuştur.

Kayseri Şeker Yönetimi ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay'ın katkılarıyla, üretimiyle ve istihdamıyla her yıl daha çok büyüyen Turhal Şeker Fabrikası, bölge ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamakla beraber çiftçilerimizin her zaman yanında olmaya devam edecektir.