Palancıoğlu Başkan geç saatlere kadar karla mücadeleye katıldı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, karla mücadele ekiplerinin  gece çalışmalarına katılarak kar kürüdü ve çalışanlarla sohbet etti. 

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  • 19.01.2022 11:28
  • Güncelleme: 19.01.2022 15:09
Palancıoğlu Başkan geç saatlere kadar karla mücadeleye katıldı
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Melikgazi Belediyesi olarak planlı ve koordineli bir çalışma ile karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ulaşımın aksamaması için tüm ekiplerin hala sahada çalıştığını söyledi. 
3 vardiya halinde 24 saat çalıştıklarını hatırlatan Başkan Mustafa Palancıoğlu,  "Hastaneler ve okullar başta olmak üzere bağlık alanlarda dahil tüm bölgemizdeki ana yollar, ana arteller ve ara yollar tamamen trafiğe açılmış durumda. 3 vardiya halinde 24 saat çalışmalar devam etmektedir. Özellikle Erciyes'e çıkış ve iniş konusunda da her hangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Karla mücadele için 400 personel, tuz serpme araçları, kepçe, greyder ve kamyonlar, 4x4 araçlar olmak üzere 170 iş makinası bu çalışmada yer aldı. Emek veren, soğukta sabaha kadar gayretle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim." dedi.
 

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