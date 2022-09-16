Palancıoğlu: 'Mahalle buluşmaları, bu hafta 5 ayrı semtte coşku, barış ve kardeşlik içinde gerçekleştirilecek'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kırsal mahallelerde yeni bir etkinlik başlatarak gündüz teknik çalışmalar ile ihtiyaçların giderildiğini akşamında ise mahalle buluşmaları etkinliği ile bölge halkını bir araya getirerek sosyal belediyecilik ilkesini yerine getirdiklerini söyledi.

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  • 16.09.2022 10:52
  • Güncelleme: 16.09.2022 10:59
Palancıoğlu: 'Mahalle buluşmaları, bu hafta 5 ayrı semtte coşku, barış ve kardeşlik içinde gerçekleştirilecek'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, kırsal mahallelerde yeni bir etkinlik başlatarak gündüz teknik çalışmalar ile ihtiyaçların giderildiğini akşamında ise mahalle buluşmaları etkinliği ile bölge halkını bir araya getirerek sosyal belediyecilik ilkesini yerine getirdiklerini söyledi.

Palancıoğlu, "Mahalle Buluşmalarımızın bugünkü durağı, Mimarsinan Mahalle’mizde bulunan "Anadolu Engelliler Sitesi" oldu. Her zamanki gibi keyif, eğlence ve kardeşlik dolu bir etkinliği geride bırakırken, engelli kardeşlerimizle bir araya gelerek bu akşama ayrı bir değer kattı. Bu vesileyle tüm engellilerimizin yanında olmaya, onların ihtiyaçları için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İlk etkinliğe Gesi Kayabağ Mahallesi’nde başladıklarını hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Gesi Mahallemizde başlatılan mahalle buluşmaları bu hafta Mimarsinan engelliler sitesi , Hisarcık, Kıranardı, Küçükbürüngüz ve Subaşı semtlerinde devam edecek. Hafta sonu Melikgazi mahalleleri yine şenlik havası içerisinde bir araya gelecek. Çocuklar için maskot ve palyaçolar yer almakta olup her yaş gurubuna hitap eden eğlencemiz olduğu gibi ikramlarımızda bulunmaktadır. Bu etkinlikler ile gençlerimizi sanal alemden uzaklaştırmış oluyoruz. Çevresi ile bütünleşmesine ve çevresini fark etmesine vesile oluyoruz” dedi.

Mahalle buluşmaları ile ayrıca mahallede kaynaşmayı sağlayarak kardeşlik, barış ve dostlukları pekiştirdiklerini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, hafta sonu Semtlerdeki etkinliği iki hafta daha devam edeceğini sözlerine ekledi.

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İHA

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