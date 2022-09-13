Palancıoğlu: 'Çarşı Melikgazi, Kayseri'mize yeni bir değer ve anlayış kazandıracak'

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi inşaat alanını gezerek incelemelerde bulunarak yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi alarak Çarşı Melikgazi'nin özel bir proje olduğunu söyledi.

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  • 13.09.2022 13:24
  • Güncelleme: 13.09.2022 13:28
Palancıoğlu: 'Çarşı Melikgazi, Kayseri'mize yeni bir değer ve anlayış kazandıracak'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi inşaat alanını gezerek incelemelerde bulunarak yüklenici firmadan çalışmalar hakkında bilgi alarak Çarşı Melikgazi’nin özel bir proje olduğunu söyledi.

8 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen tören ile temeli atılan Çarşı Melikgazi inşaatının büyük bir hızla devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Çarşı Melikgazi Projesi sadece Melikgazi’ye değil Kayseri’ye hatta çevresine ayrı bir değer ve anlayış kazandıracaktır. 7 gün 24 saat açık olacak bu çarşı da öncelikle içerisinde meyve-sebze satışı, kitapçı, pastane, çiçekçi, kafe ve Kayseri mutfağı gibi farklı ticari birimler bulunacak. Kayserimize yeni bir anlayış ve farkındalık kazandıracak olan Çarşı Melikgazi şehrimiz için adeta bir sembol olacaktır. Bu projemiz önümüzdeki yıl tamamlanarak bölge şehir Kayserimize kazandırılacak” dedi.

Türkiye’de ilk olan "Çarşı Melikgazi" Projesinin tamamlanması ile öncelikle yerel ürünlerin satışına öncelik verileceğini ifade eden Başkan Dr. Palancıoğlu, Çarşı Melikgazi ile hem üreticinin, hem esnafın, hem de tüketicinin memnun olacağını sözlerine ekledi.

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İHA

Kayseri Gündem
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