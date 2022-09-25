Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor

Kayseri'de balık mevsiminin başlangıç balığı olan palamut balığının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden balıkçı Ali Akçakaya, 'Palamut fırtınası yaşanıyor' dedi.

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  • 25.09.2022 12:03
  • Güncelleme: 25.09.2022 14:01
Palamut fırtınası Kayseri'de de esiyor
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Kayseri’de balık mevsiminin başlangıç balığı olan palamut balığının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden balıkçı Ali Akçakaya, “Palamut fırtınası yaşanıyor” dedi.

Balıkta av yasağının kalkmasıyla birlikte vatandaşların balığa olan ilgisi arttı. Birçok balık çeşidi balık tezgahlarında yerini alırken, sezonun başlangıç balığı olarak bilinen palamut da vatandaşlar tarafından adeta kapış kapış alınıyor. Palamudun bereketli olmasından dolayı diğer balık fiyatlarının da ucuzladığını söyleyen balıkçı Ali Akçakaya, vatandaşların palamuda yoğun ilgi gösterdiğini dile getirerek, “Palamudun bereketli olmasından dolayı diğer balıkların da fiyatları ucuzladı. Şu anda en yoğun talebi palamut balığı görüyor. Palamut balığının tane fiyatları 250 gramlık olanlar 12,5 TL, 400 gramlık palamut balığı 22,5 TL, ’büyük boy’ dediğimiz 800-900 gramlık palamut balığının tane fiyatı da 45 TL’den satışa sunuluyor. Havaların biraz daha soğumasıyla birlikte hamsi başlayacak. Şu anda mezgit balığı, fiyatının ucuz olmasından dolayı yoğun talep görüyor. Mezgit balığı 49 TL’den satışa sunuluyor. İstavritin fiyatı 50 TL ve diğer balıklar da bu balıklardan etkilenerek fiyatını aşağı çekiyor. Ciddi bir palamut bereketi var. Karadeniz Bölgesi’nde yoğun bir avcılık süreci geçiyor. Umarım böyle devam eder ama toplu bir şekilde tutulduğundan dolayı balıklar birden çıkıyor ve uzun süreçli olmuyor. İnşallah uzun sürer diye bekliyoruz. Bir de palamut balığı büyük bir balık olduğundan dolayı hamsi, istavrit ve mezgit gibi balıkların olmayacağını öngörüyoruz. Yani az olacağını düşünüyoruz. Vatandaşın şu anda palamut balığına yoğun bir şekilde talebi var” ifadelerini kullandı.

İnsanların palamut balığını fazla tükettiğini söyleyen Akçakaya önerilerde bulunarak, “Palamut mevsimin başlangıç balığı ve palamut fırtınası yaşanıyor. Vatandaşların palamut balığını temizlerken dikkat etmeleri gerekiyor. Diğer balıklardan biraz daha farklı bir yapısı var. Eti yumuşaktır. Suda fazla bir şekilde yıkamamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü eti yumuşak olduğundan dolayı dağılabiliyor. İnsanlar da bunu bayat zannedebiliyor. Bu palamut balığına özgü bir durum olduğundan dolayı dikkat etmeleri gerekiyor” dedi.

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İHA

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