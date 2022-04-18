Pahalılık kıyafet sektörünü de vurdu

Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar mevsim sonu indirimlerinden faydalanmak ve yeni sezon kıyafetlerden almak için tuhafiyecilerin yolunu tuttu. Ancak, artan fiyatlar birçok müşterinin eli boş şekilde geri dönmesine sebep oluyor. Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı’nda 19 yıldır kadın kıyafetleri satan Semra Çıdacı, pandemi süreci ve kur farkı nedeniyle fiyatların ciddi oranda arttığını söyledi. Müşterilerin haklı olarak bu durumdan şikayetçi olduğunu belirten Çıdacı, “Geçen Ramazan Bayramı’nda pandemiden, bu bayram ise artan fiyatlardan dolayı çok zorlanıyoruz. Alım gücü düşen vatandaş, alışveriş yapamıyor. Müşterilerimiz geçen yıl aldığı ürünlere, bu sezon yaklaşık 2 katı fiyat ödeyebilir” ifadelerini kullandı.

“SEZON İNDİRİMİ UYGULUYORUZ”

Havaların ısındığını ve bahar havasının yaşandığını anımsatan Çıdacı, kışlık kıyafetleri indirimli olarak satmaya başladıklarını da kaydetti. Sezon sonu indirimin sektörde klasik haline geldiğini belirten Çıdacı, “İnsanlar, bu indirimden yararlanmaya gayret göstersin. Çünkü, önümüzdeki kış daha yüksek fiyatlar bizleri bekliyor olacak” dedi.