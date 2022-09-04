Padişahların savaşlarda giydiği dualı gömlekler Melikgazi'de sergilenecek

Melikgazi Belediyesi iş birliğiyle Hunat Hatun Medresesi'nde Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu tarafından hazırlanan Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve korunmak için giydiği Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler Sergisi düzenlenecek.

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  • 04.09.2022 09:34
  • Güncelleme: 04.09.2022 10:23
Padişahların savaşlarda giydiği dualı gömlekler Melikgazi'de sergilenecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi iş birliğiyle Hunat Hatun Medresesi’nde Tezhip sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu tarafından hazırlanan Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve korunmak için giydiği "Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler Sergisi" düzenlenecek.

Melikgazi Belediyesi olarak farklı sosyal ve kültürel etkinlikler yaptıklarını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Tezhip Sanatçısı Ayşe Vanlıoğlu tarafından hazırlanan Osmanlı padişahlarının savaşta galip gelmek ve kötülüklerden korunmak için giydiği ‘Kuvve-i İhlas Dualı Gömlekler’ sergisini düzenliyoruz. 5 Eylül Pazartesi günü Hunat Hatun Medresesi’nde saat 13.30’da gerçekleştireceğiz sergimize hepinizi bekliyoruz. Ayşe Vanlıoğlu, Dr. Mehmet Vanlıoğlu ve ekibin 8 yıllık çalışmasının ardından hazırlanan celi, sülüs ve kufi yazısıyla ayet ve duaların yazıldığı gömlekler sergimizde bir hafta boyunca açık olacak. Dolayısıyla Pazartesi günü sizleri bekliyorum Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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