Özvatan’da geleneksel bayram kahvaltısı

Kayseri’nin Özvatan İlçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi’nde yıllardır süren ve gelenek haline gelen bayram kahvaltısı Boğaziçi Yardımlaşma Derneği ve muhtarlık tarafından düzenlendi. Geleneksel bayram kahvaltısına 800 kişi katıldı. Ramazan Ayı’nın bitmesiyle birlikte tüm köy halkıyla kahvaltı yapmanın mutluluk verdiğini belirten Boğaziçi Muhtarı Yücel Başhoroz, “Yıllardır köyümüzde toplanıp geleneksel bayram kahvaltımızı yapıyoruz. Bu yıl yine hemşerilerimizle buluştuk. Nesiller boyunca bu geleneğin sürmesi için çaba göstereceğiz. İnşallah bizlerden sonra da bu köy de yaşayanlar bayram kahvaltısını burada yapacaklar. Herkese hayırlı, mutlu bayramlar dilerim. İnşallah nice bayramlara hep birlikte ulaşırız” diye konuştu.