Özvatan’a, atık su arıtma tesisi inşa edildi

KASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda çevrenin atık suların olumsuz etkilerinden korunabilmesi için Özvatan İlçesi’ne 6 milyon 711 bin TL yatırım bedeli ile ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edildi. Son teknolojiye sahip ekipmanlar kullanılarak ve ilçenin gelecek 30 yılı düşünülerek hayata geçirilen proje sayesinde minimum enerji ile atık su arıtma verimi maksimum seviyeye çıkarılacak. Böylelikle çevre ve doğal yaşam atık suların olumsuz etkilerinden korunarak Kızılırmak Havzası’nda oluşacak kirliliğin önüne geçilmiş olacak. Toplam yüz ölçümü 4 bin 281 metrekare olan tesiste günlük 700 metreküp, yılda ise ortalama 255 bin metreküp atık su arıtılacak.

Merkez ve ilçelerde tüm hizmetlerin eksiksiz şekilde yerine getirilmeye çalışıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kentimizin nüfusuna bağlı olarak artan içme suyu ihtiyacının sağlıklı ve kesintisiz temini ile sorunsuz altyapı ağının gerçekleştirilmesinde büyük hizmetlere imza atan KASKİ’miz; suyun yönlendirilmesi, planlaması ve yönetilmesinde çok önemli bir görevi yerine getiriyor. Bütün gayretimiz, ‘marka şehir’ hedefiyle, üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmek. Bu anlamda KASKİ’mizin büyük bir özveri ile Özvatan ilçemize kazandırdığı ‘ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ilçemize ve halkımıza hayırlı olsun. Tüm ilçelerimizde ihtiyaca uygun olarak yatırımlarımız sürecek” şeklinde konuştu.