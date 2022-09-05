Özükavak beldesinde dere ıslah çalışması tamamlandı

Yozgat'ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde dere ıslah çalışması tamamlandı.

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  • 05.09.2022 10:03
  • Güncelleme: 05.09.2022 10:03
Özükavak beldesinde dere ıslah çalışması tamamlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ın Çekerek ilçesine bağlı Özükavak beldesinde dere ıslah çalışması tamamlandı.

Özükavak beldesinin en uç kısmından en sonuna kadar 700 metrelik bir bölümde herhangi bir doğal afet karşısında su baskınlarından korunmak için başlatılan dere ıslah çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 750 bin liraya maal olan proje ile dere kanalı, beldeye kazandırılacak yeni arıtma tesisine bağlanılacak.

Dere ıslah çalışmalarının belde halkını rahatlatacağını söyleyen Özükavak Belde Belediye Başkanı Oğuz Ünal, “Biz yaklaşık 750 bin liralık çevre teli ile beraber 700 metrelik beton dere ıslah çalışmasını ‘V’ kanal şeklinde yaptık. Burası arıtmaya bağlanacak. Arıtmayı da vatandaşlarımızın sağlığı için belde dışına aldık. Dere ıslahı beldemizi afetlerden, sel felaketlerinden kurtaracak. Gelen sel suları sorunsuz bir şekilde kendi cazibesiyle kanalımızdan hiçbir zarar vermeden dışarıya atmış olacak. Deremizin çevresinde telleri yoktu bu da hayvanlar için tehlike arz ediyordu. Dere ıslah çalışmasında tellerimizi de deremizin etrafına yerleştirdik. Belde halkımıza hayırlı olsun, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

İHA

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