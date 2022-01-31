Öztürk: 'Elektrik zamları ile esnafın ışıkları sönüyor'

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, elektrik zamları karşısında esnafın elektriğinin söndüğünü söyledi.

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  • 31.01.2022 17:51
  • Güncelleme: 31.01.2022 17:51
Öztürk: 'Elektrik zamları ile esnafın ışıkları sönüyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, elektrik zamları karşısında esnafın elektriğinin söndüğünü söyledi.

Öztürk, “Son günlerde elektriğe gelen zamlardan en çok esnaf etkileniyor. Esnafın faturalarına gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz. Esnafımız gerçekten zor durumda. Kar yağışı rahmet demektir ama doğalgaz ve elektrik faturaları özellikle bu soğuk havalarda esnafımızın canını acıtmaya başladı. Doğalgaz ve elektrik faturalarının belli bir kısmı devlet tarafından karşılanmalı ya da zam oranı esnafa özel güncellenmeli. Yoksa esnafımızın vitrinindeki tüm ışıklar sönecek" diye konuştu.

İHA

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