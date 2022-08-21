Ozon tedavisi Covid-19'a karşı da etkili oluyor

Nörolog Dr. Hatice Köse Özlece, ozon gazı tedavisinin hastalıklarla savaştığını ve hücreleri yenilediğini belirterek, 'Son dönemde Covid-19'a karşı hem hastalık döneminde, hem hastalıktan korunmada hem de hastalık sonrası hızlı toparlanmada kullanılan bir tedavi haline geldi' dedi.

PAYLAŞ
  • 21.08.2022 13:15
  • Güncelleme: 21.08.2022 14:26
Ozon tedavisi Covid-19'a karşı da etkili oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nörolog Dr. Hatice Köse Özlece, ozon gazı tedavisinin hastalıklarla savaştığını ve hücreleri yenilediğini belirterek, “Son dönemde Covid-19’a karşı hem hastalık döneminde, hem hastalıktan korunmada hem de hastalık sonrası hızlı toparlanmada kullanılan bir tedavi haline geldi” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Hatice Köse Özlece; ozon terapinin uzun yıllardır Avrupa’da ve ülkemizde de kullanılan, Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış bir tedavi yöntemi olduğunu ifade ederek, "Ozon terapi tamamlayıcı bir tedavi yöntemi. Ozon gazı bilinen en güçlü oksidan maddelerden bir tanesidir. Bu maddeyi vücudumuza verdiğimizde hastalıklarla savaşmamızı ya da hücrelerimizin yenilenmesini sağlayan antioksidan sistem aktif oluyor” dedi.

Antioksidan sistemin aktif hale gelmesiyle beraber birçok hastalıkta geri dönüşümlü tedavinin mümkün hale geldiğine değinen Dr. Özlece, “Özellikle mikrosirkülasyon dediğimiz küçük damarların etkilendiği diyabet ve diyabetin sebep olduğu sinir hasarları, böbrek hasarları, göz hasarları veya buna benzer hastalıklarda, beyin küçük damar hastalıklarında, dolaşım bozukluklarında, yaralarda ya da kapanmayan diyabetik yaralarda da oldukça etkili ve güvenilir bir yöntemdir" diye konuştu.

"Covid-19’a karşı kullanılabilir tedavi haline geldi"

Ozon terapi yönteminin yıllardır güvenle kullanıldığına dikkat çeken Dr. Özlece, "Ozon gazı özellikle antiviral, antibakteriyel ve antimikotik olduğu için yani virüsler, bakteriler ve mantarlara karşı çok yoğun etkili bir savaşçı olduğu için özellikle son dönemde Covid-19 hastalarında hem hastalık döneminde hem hastalıktan korunmada hem de hastalık sonrası hızlı toparlanmada kullanılan bir tedavi haline geldi” dedi.

Dr. Özlece bağışıklığı güçlendirmek, yaşlılık etkilerini geciktirmek, uykuyu düzenlemek ve cildi güzelleştirmek için de ozon gazı tedavisinin tercih edildiğini söyledi.

“Gebeler için uygun değil”

Ozon terapinin birçok hastada güvenle kullanıldığının altını çizen Dr. Özlece istisnai durumları şöyle ifade etti:

“Gebeliğin ilk 3 ayında tedaviyi kullanmak istemiyoruz. Bununla birlikte tiroidi fazla çalışan, hipertiroid hastalarında tedavinin kullanılmaması öneriliyor. Yine bir enzim olan glikoz 6 fosfat dehidrogenaz enzim eksikliği muhtemel kişilerde de bu tedavi kullanılamıyor. Bunun dışındaki her yaş grubunda ve birçok hastalığın tamamlayıcı tedavisi olarak güvenle kullanabileceğimiz bir yöntem."

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Eski eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı

Eski eşine şiddet uygulayan adama meydan dayağı

Kayserispor kadrosu belli oldu

Kayserispor kadrosu belli oldu

7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

7. kattaki evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı

Polis 450 saatlik kamera kaydından şüpheliye ulaştı

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı Zirvesi

Başkan Büyükkılıç'tan Cumhur İttifakı Zirvesi

Sirk kapılarını açıyor

Sirk kapılarını açıyor

Çok Okunanlar
1
SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

SON DAKİKA… Polis memuru intihar etti

2
Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Pınarbaşı yolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

3
İldem parkında cinayet

İldem parkında cinayet

4
Kumsmall'daki K-POP konseri iptal edildi

Kumsmall’daki K-POP konseri iptal edildi

5
Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kazada yanarak ölenlerin kimlikleri belli oldu

6
Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

Kütüphaneler şehri Kayseri'ye Büyükşehir'den 9'uncu kütüphane

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Büyükşehir'den İhale

Büyükşehir'den İhale

Ozon tedavisi Covid-19'a karşı da etkili oluyor

Ozon tedavisi Covid-19'a karşı da etkili oluyor

DAHA FAZLA
Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçemizin geleceği için çalışıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'İlçemizin geleceği için çalışıyoruz'

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

20 göçmen tutuklandı

20 göçmen tutuklandı

Kayseri amatör sporuna büyük destek

Kayseri amatör sporuna büyük destek

Çöp transfer merkezi ihale aşamasında

Çöp transfer merkezi ihale aşamasında