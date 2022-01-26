Özhaseki, oda başkanlarını ağırladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Ankara'da AK Parti Genel Merkezinde Kayseri Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Otobüsçüler Esnafı Odası Başkanı Hayrullah Şahin, Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay, Kayseri Marangozlar, Mobilyacılar ve Döşemeciler Odası Başkanı Ercan Sarıkaya ve Kayseri Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan ile bir araya geldi. Ziyareti sosyal medya hesabından paylaşan Özhaseki " Esnaflarımızın taleplerini, sorunlarını ve bu sorunlara karşı neler yapabileceğimizi konuştuk. Daima esnafımızın yanındayız. Her türlü zorluğun üstesinden birlikte geleceğiz" diye konuştu.