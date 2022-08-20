Özhaseki: “Kayserispor için yardım kampanyası başlattık”

Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan’ı telefonda tebrik ettiğini ve istişare edeceğini belirten Özhaseki, “Teknik direktörümüz Çağdaş Atan’a telefonda ‘hayırlı olsun’ demiştim ama yüz yüze bir araya gelememiştik. Hem onun için hem de durum değerlendirmesi yapmak için bir araya geleceğiz. Geçen haftaya kadar Kayserispor’da sıkıntı vardı. Futbolcuların maaşlarının yatması icap ediyordu. Ödeme yapılmazsa boşta kalacak arkadaşlar vardı. Haklılar, dünyanın dört bir tarafından gelen futbolcular nihayetinde bedel için oynarlar. Bunu bir Berna hanımın yada Kayserispor’da ki 3-5 kişinin borcu olarak göremeyiz. Kayserispor ile hepimiz övünüyoruz, iftihar ediyoruz. O zaman bizim de Kayserispor için taşın altına elimizi koymamız lazım. Son bulduğumuz formüllerle yardım kampanyası başlattık. Bunu ileride Berna hanım açıklar. Oradan gelenler ile 2-3 gün önce futbolcuların aylıkları yatırıldı, rahatladılar. Önümüzdeki günlerle ilgili de temaslarımız var. İnşallah futbolcuların ihtar çekmesine gerek kalmadan hepsinin borcu gününde ödenecek” ifadelerini kullandı.