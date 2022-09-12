Özhaseki, Kayserispor için destek istedi

Süper Ligin 6'ncı haftasında sahasında Antalyaspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor, maçı 1-0'lık sonuçla kazandı. Müsabaka sonrasında açıklama yapan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, "Kayserispor'un maçı olunca hep birlikte heyecanlanıyoruz. Antalyaspor güçlü bir takım hepimiz biliyoruz. Hocası da iddialı, kadrosunda da büyük paralarla getirilen oyuncular var. Neticesinde bizim gencecik çocuklarımız amatör bir ruhla müthiş bir oyun ortaya koydular. Çırpındılar, didindiler, maçı almak istediler. Heyecanlılardı, sabırla da hocanın taktiğini uyguladılar ve neticesinde de galip geldik. Bu bizim için önemliydi gerisi önemli değil" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'a destek olunması gerektiğini söyleyen Özhaseki, "Kayseri gibi kalkınmasını az çok sağlamış 4 başı mamur bir şehirde, bu kadar iş insanının olduğu bir şehirde bir sosyal sorumluluk olarak bunu görmek lazım. Buraya herkesin destek vermesi lazım. Hepimizin mutlaka bu destekle Berna Başkanın yanında durmamız gerekiyor. Özellikle Kayserili iş adamlarımızdan destek bekliyorum" şeklinde konuştu.



'ŞEHRİMİZİN GURURU KAYSERİSPOR'

Maç öncesinde çok heyecanlı olduğunu ve korktuğunu söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Şehrimizin gururu Kayserispor, şehri bütünleştirmeye ve birleştirmeye devam ediyor. Bize yine mutlu bir gece yaşattıkları için çok mutluyum. Kulüp başkanımıza, yönetime, futbolcularımıza, taraftarlara sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Kayserispor'un geleceği için Berna Başkana destek olunması gerektiğini söyleyen MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, "Kayserimize hayırlı olsun çok güzel bir maçtı. 3 puan alacağımızı ben maçtan 1 saat önce hem sayın Vali beye hem Başkanımıza söylemiştim. Ama önemli olan puanlardan ziyade Kayserisporumuzun geleceği açısından Berna Başkana destek vermemiz gerekiyor. Sayın Mehmet Özhaseki başkanım bu konuda yol başçılığı yapıyor. Sayın Valim ve Belediye Başkanım da yardımcı oluyor Allah razı olsun. Ama Berna Başkana daha fazla yardımcı olmak adına şehrin daha da hareketlenmesi gerekiyor" diye konuştu.



'HEP BERABER EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE'

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, "Şehrimizin birleştirici gücü olarak gördüğümüz Kayserispormuz için hep beraber el ele gönül gönüle diyoruz. Bu başarıyı paylaşarak devamını diliyoruz. Hocamıza ve oyuncularımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye yakıştı hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ise yaptığı konuşmada, "İlk 10 hafta evimizdeki maçları kaybetmeyelim diye çıkmıştık çok şükür evimizde hiç gol yemeden 3'üncü galibiyetimizi aldık. 9 puana ulaştık. Bu sebeple ben hem teknik yönetime, hem futbolcularımıza, hem taraftarlara hem de bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.